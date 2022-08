Tutto sulla Conference League: sorteggio, fasce e regolamento

Purtroppo la Fiorentina, non partecipando alle Coppe europee da tanto tempo, può vantare solo il coefficiente Uefa dell'Italia a cui si aggiungono i pochi punti raccolti con il doppio confronto contro il Twente. Questo fa sì che sia posizionata in seconda fascia (vedi tabella sottostante) e avrà sicuramente come avversaria principale una squadra titolata: Villarreal e West Ham sono le più temibili ma anche le altre non sono certo da meno.