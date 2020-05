Entusiasmo per ripartenza e ritorno di Ribery, ma Commisso frena: “Attenzione al disastro”

La Fiorentina ha deciso di ripartire. Da domani i giocatori e i componenti dello staff si ritroverano per essere sottoposti a tampone (LEGGI QUA) in vista della ripresa dell’attività individuale in programma Venerdì. In attesa del ritorno di Frank Ribery, i giocatori dovranno tenersi a regole serrate che la Fiorentina ha già comunicato ai propri tesserati. La voglia di ripartire e tanta, dopo mesi di nulla assoluto finalmente si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, ma Commisso frena tutti: “Abbiamo tutti voglia di tornare a giocare, quest’anno è stato un disastro, non possiamo rovinare pure il prossimo, due disastri in seguito non possiamo permetterceli“. (Tuttosport)

