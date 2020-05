VN – Ribery farà ritorno a Firenze entro il weekend, niente quarantena per il campione francese

Prove di ritorno alla normalità. La Fiorentina inizierà mercoledì i test fisici e non solo (leggi qui) prima di riprendere gli allenamenti. Tutti i giocatori viola, nel periodo della quarantena, sono rimasti a Firenze ad eccezione di Franck Ribery che è tornato a Monaco dalla famiglia. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il campione francese tornerà in città entro il fine settimana. Al contrario di quanto sembrava certo nei giorni scorsi, Ribery non dovrebbe svolgere una quarantena di quindici giorni. Al suo rientro a Firenze sará controllato e, se risulterà negativo al Coronavirus, potrà cominciare gli allenamenti al centro sportivo al pari dei suoi compagni.