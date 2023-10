Fiorentina-Empoli sul mercato: asse caldo ma non sempre vincente

La Repubblica accende i riflettori sulle operazioni di mercato tra Empoli e Fiorentina e viceversa negli anni. Dal passaggio di Ficini nell’anno dei viola campioni d’inverno e del doloroso ko di Batistuta, fino a quelli molto più recenti e caratterizzati da fortune alterne di Vecino, Zurkowski, Terzic, Dragowski e Terracciano. Ma anche il viaggio in senso inverso di Manuel Pasqual, che segnò al Franchi su rigore il gol della vittoria degli azzurri nel 2017. Tra lacrime e rivincite personali. Da Empoli è arrivato Ricky Saponara, poi pupillo di Italiano, ma anche il flop Rasmussen. E come dimenticare Hamed Junior Traorè, oggi in Inghilterra al Bouenemouth, e la firma saltata a causa di un problema di salute emerso nel corso delle visite mediche. L'ultimo colpo è stato Parisi, ma potevano essere dei "nostri" anche Bajrami (Sassuolo) un anno fa e Vicario (Tottenham) quest'anno. E in futuro... Baldanzi?