Fiorentina-Empoli, la probabile formazione: Nico c’è. Ikonè o spazio a Brekalo?

Ci siamo, arriva il derby toscano che può valere tanto per la stagione della Fiorentina. La squadra di Italiano cerca tre punti pesantissimi per continuare a sognare e volare in classifica. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico viola è pronto a schierare l'artiglieria pesante, con pochi dubbi al riguardo. Terracciano in porta, con Kayode, Milenkovic, Quarta e Parisi a comporre la difesa. A centrocampo spazio a Arthur e Duncan, mentre l'unico dubbio si trova sulle fasce. Nico Gonzalez parte dal primo minuto, pochi dubbi, così come Bonaventura. Chi sarà l'altro esterno? Ikonè è in netto vantaggio, con l'argentino che nel caso si sposterà a sinistra. Altrimenti, ecco pronto Brekalo a sinistra. Davanti gioca Nzola. (LE PROBABILI FORMAZIONI)