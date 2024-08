David De Gea, ex portiere di lungo corso del Manchester United e dell'Atletico Madrid, è stato presentato dalla Fiorentina, dove è arrivato con un passato prestigioso alle spalle. Nonostante i 33 anni e un anno di inattività, De Gea ha sottolineato di essere ancora molto motivato e in ottima forma fisica, pronto a contribuire subito alla causa viola.

Ha scelto la Fiorentina per il desiderio di giocare in un campionato competitivo come la Serie A e per la prospettiva di partecipare a competizioni europee, come la Conference League.