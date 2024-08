LIVE – De Gea: “La Fiorentina è stata una scelta facile. Non volevo il ritiro”

Così David De Gea in italiano: "Per me è un orgoglio vestore la maglia viola, per me è un orgoglio rappresentare Firenze, grazie a tutti"

Sull'anno sabbatico: "Vorrei ringraziare tutto lo staff tecnico, è stato un anno diverso dal solito. Ho preso la decisione di dfare un anno sabbatico, ma mi sono sempre allenato da solo. Dovevo essere al massimo, quando è arrivata la Fiorentina ha avuto le idee chiare, grandi tifosi e una grande storia. La decisione è stata facile e non volevo ritirarmi Qui ci sono stati grandi portieri e giocatori, spero di fare la storia del club e di dare tutto. Voglio aiutare i piu giovani e portare una mentalità vincente"

Chi vuole sfidare e gli obiettivi: "Voglio aiutare il club in tutto, vengo qui a dare il 100%, a migliorare la squadra, questo lo prometto. La Serie A è uno dei migliori campionati del mondo, io non vedo l'ora di affrontare tutti. Non dobbiamo pensare a lungo termine, dobbiamo iniziare bene già da Parma. Poi possiamo sognare di vincere qualche trofeo, cercando di centrare tutti gli obiettivi"

Sull'anno sabbatico: "Sono stato un anno a Manchester un anno e poi sono tornato a Madrid per allenarmi. Volevo tornare ai massimi livelli, non sono stato fermo. Anche se allenarsi da solo non è semplice, ho passato 12 anni a Manchester ed è la mia casa. Il mio cuore sarà sempre lì, per me è stato difficile trovare la motivazione di valutare queste offerte, e ho preso la decisione di fermarmi per un anno. Sto molto bene, mi sono allenato tutti i giorni, anche più di prima. Non hai altri portieri con cui allenarti. Il livello è buono, e magari le prime partite mi ci vorrà un po'. Ma ormai gioco da tanti anni, basta mettermi in porta"

