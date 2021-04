Fiorentina, è l’anticipo della verità: squadra impaurita, ma serve una svolta

Stasera alle 20.45 c'è Verona-Fiorentina

Ecco come La Nazione presenta Verona-Fiorentina: "La Fiorentina è in silenzio stampa totale globale e tutto sommato è giusto così, cos’altro potrebbe aggiungere visto che l’unica parola che conta è quella del campo dove stasera si troverà opposta al Verona. E’ l’ennesima «partita da non sbagliare», quante ce ne sono già state e probabilmente ce ne saranno da qui alla fine di un campionato viola modesto e sofferto ai limiti dell’autolesionismo, nel quale la Fiorentina sta arrancando impaurita sperando che chi la segue non vinca".