Verona-Fiorentina, nessun dubbio per Iachini: la probabile formazione viola

In campo stasera alle 20.45 al Bentegodi

Pochissimi, forse nessun dubbio di formazione per Beppe Iachini in vista di Verona-Fiorentina, in campo stasera alle 20.45. Sarà 3-5-2 classico per i viola, con Dragowski in porta e una difesa composta da Martinez Quarta, Pezzella e Caceres. Sulle corsie Venuti a destra e Biraghi a sinistra. In mediana Amrabat vertice basso con Castrovilli e Bonaventura interni. Panchina dunque per Pulgar. In attacco Ribery a supporto di Vlahovic. Possibile chance per Kouame a gara in corso al posto del francese.