Verona-Fiorentina, la probabile gialloblu: dentro Ilic e Tameze dal 1′

Le scelte di Juric

Dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla trasferta persa a Marassi il Verona di Juric. I gialloblu, già in posizione più che tranquilla di classifica, vogliono terminare al meglio la stagione ma giocheranno con la Fiorentina senza grandi pressioni. Ci saranno alcune variazioni soprattutto in mezzo al campo, con Tameze e Ilic che torneranno dall'inizio. Andiamo con ordine: davanti a Silvestri appare in vantaggio Dawidowicz su Cetin, con Günter e Dimarco a completare il reparto. Sulle corsie ecco i soliti Faraoni e Lazovic, con gli stessi Tameze e Ilic in zona mediana. In avanti confermata la coppia Barak-Zaccagni a supporto di Lasagna.[Clicca per leggere la classifica aggiornata di Serie A]