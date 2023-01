Fiorentina e la ricerca di risultati: avanti con Cabral

Cosa ci sarà nella calza della Fiorentina per la Befana? Carbone o dolci? La sfida dei viole di questo pomeriggio contro il Sassuolo sarà una grande occasione per riprendersi immediatamente dopo lo sgambetto ricevuto mercoledì contro il Monza. Più che alle altre, come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina farà bene a pensare a se stessa, ecco perché Italiano sarà pronto a mettere sul piatto la formazione migliore. Vista la mancata convocazione di Jovic, in attacco ci sarà ancora spazio per Arthur Cabral, che dovrà sfruttare molto meglio le occasioni che gli si presenteranno. In occasione del gol contro i brianzoli è stato spietato, ma nel secondo tempo ha sprecato diverse occasioni per chiudere la partita. Errori a parte, il brasiliano ha finalmente dimostrato di cosa è capace e la sfida contro i neroverdi sarà un'altra grande chance per mettere in atto il duro lavoro di questi mesi.