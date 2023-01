Dopo la pausa per il Mondiale, il Campionato Primavera 1 2022/2023 torna in campo. Al 'Torrini' di Sesto Fiorentino va in scena Fiorentina-Roma, incontro valido per la tredicesima giornata. I viola sfidano la capolista, allenata dall'ex Federico Guidi. -> LEGGI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 1