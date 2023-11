Fiorentina e il mercato di gennaio: tra ambizioni e rinnovi

Una squadra in scadenza o quasi, con tanto di prime scelte e alcune riserve. Se quello che si sta avvicinando a grandi passi sarà un mercato di gennaio destinato a dire molto sulle ambizioni di crescita della Fiorentina («Ci faremo trovare pronti perché siamo disposti a migliorare la squadra, se ce ne sarà bisogno» ha raccontato non più tardi di due giorni fa il dg viola Joe Barone), il sentore è che buona parte delle scelte che verranno fatte durante la sessione invernale passerà anche (e soprattutto) dai rinnovi che la società ha intenzione di portare a termine. E il lavoro da fare, a giudicare dalla lunga lista di giocatori che ha il contratto più o meno prossimo all’epilogo, non sarà poco. Tra i calciatori con l’accordo in scadenza nel 2024 e quelli con termine già oggi posticipato al 2025 il totale è infatti di tredici elementi, compresi i baby in odore di prima squadra. Lo riporta il Corriere dello Sport.