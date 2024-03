Fiorentina e i dettagli: quanti punti persi per delle “sciocchezze”

Si dice spesso che il calcio è fatto di episodi. Di piccoli dettagli capaci di fare tutta la differenza del mondo, decretando vittoria o sconfitta. Spazi quasi impercettibili che a giugno scorso hanno inciso su una coppa, la Conference, sfumata sul gol di Bowen, tenuto in gioco per pochi centimetri da Biraghi nella finale di Praga. Si va raccontando allo stesso modo che questo sport non è fatto "di se e di ma" ed è difficile reinterpretare la storia di una stagione facendo la tara sui centimetri, ma l'impressione è che anche quest'anno, andando a mettere sotto la lente di ingrandimento alcuni momenti decisivi degli ultimi mesi, la Fiorentina sia in credito con la fortuna. Questione di centimetri. Quelli di un rigore sbagliato o di un palo colpito, tutte specialità di questa Fiorentina. Se mettiamo insieme i legni presi in stagione dai viola coi tiri dal dischetto falliti, vediamo che la squadra di Italiano ha lasciato per strada un quantitativo importante di punti. Lo ha fatto ad esempio nell'ultima in casa, contro la Roma, col rigore sbagliato da Biraghi, ma anche in precedenza a Empoli, col palo di Quarta su situazione di vantaggio: considerando solo gli errori in gare terminate in pareggio o sconfitta per la squadra di Italiano, in totale sarebbero 17 i punti che la Fiorentina (per sfortuna o errori di mira) avrebbe sperperato in momenti clou della gara. Lo sottolinea il Corriere dello Sport.