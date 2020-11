Drago evita il tracollo. E’ bastato un errore per sgonfiarsi e rischiare la goleada

La partita di ieri per Tuttosport è stata senza storia, con la Roma che regola senza difficoltà la Fiorentina, anzi. Il punteggio di 2-0 è bugiardo per il quotidiano viste le tante palle gol avute dai giallorossi. I viola sono ancora alla ricerca di un’identità e soprattutto senza idee. Dopo un buon inizio è bastato un errore per sgonfiarsi e rischiare di subire la goleada. Quello di Milenkovic e Quarta, andati a vuoto sul rilancio di Mirante che ha portato alla rete del vantaggio siglata da Spinazzola (I NOSTRI GIUDIZI). La partita di ieri lascia a Fonseca ottime impressioni con una squadra che adesso si affaccia con interesse nella parte alta della classifica. Salvo lo 0-3 a tavolino ottenuto col Verona, i giallorossi sono ancora imbattuti in questa stagione. Mentre dall’altra parte Iachini non decolla e torna in discussione