Fiorentina, troppi colpevoli: la società faccia autocritica. Quella decisione di Commisso…

Roma-Fiorentina, l’analisi de La Nazione: “Iachini, già: perfino scontato considerarlo il primo responsabile, sebbene l’analisi ci porti (da tempo) più lontani, a ritroso, fino al giorno della sua conferma. Diciamo che Rocco, in assenza di altri candidati forti e capaci di garantirgli un salto di qualità, valutò anche il fatto che la Fiorentina dovesse spendere fino a giugno 2021 quasi 5 milioni lordi per gli stipendi dei suoi allenatori. La fiducia si conquista con i fatti, i tifosi viola sono calorosi e pazienti ma la storia ricorda che molto in fretta possono diventare spietati nei giudizi. Che negli ultimi tempi hanno perso la forma del plebiscito nei confronti della proprietà la quale, se possiamo permetterci di offrire un consiglio non richiesto, proprio in questo momento dovrebbe superare l’amarezza delle critiche per offrire al pubblico una dote raramente vista a Firenze negli anni precedenti: l’autocritica“.

LEGGI ANCHE: “Ribery è l’immagine chiave del 3-5-2 senza senso di Iachini”