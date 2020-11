“Dopo due minuti dal fischio d’inizio Castrovilli manda di poco a lato un bel tiro e poi inventa un bell’assist per Callejon sul quale salva, all’ultimo istante, Spinazzola. Fine. Il gioco, le idee, la mentalità, la crescita, la continuità di rendimento. Tutto concluso nel giro di due minuti”. Questo quanto troviamo scritto nell’edizione odierna di La Repubblica Firenze. Per il quotidiano l’immagine chiave è quella di Franck Ribery, apparso più volte spaesato, scoraggiato, impotente di fronte a una situazione che probabilmente non si sarebbe mai atteso di vivere. Per il resto è Dragowski a tenere in piedi più volte la Fiorentina, evitando un passivo più pesante. Per quanto riguarda Iachini, il giornale è severo: per la formazione iniziale, 3-5-2 definito “senza senso”. Con un attacco composto da due giocatoti abituati a imbeccare i compagni, che si sono ritrovati a dover fare reparto da soli contro una difesa, quella giallorossa, di tutto rispetto. Inoltre per la sostituzione effettuata all’intervallo, “privarsi di un talento come Castrovilli in una gara dove non ne stai azzeccando una, fa riflettere”. La squadra vista con la Roma è apparsa senza identità e probabilmente questo è dettato dalla mancanza di un obiettivo ambizioso. La società deve riflettere su questo inizio di stagione, serve un segnale deciso, che possa far invertire la rotta a una squadra pensata per far divertire e se possibile competere per andare in Europa.