Fiorentina, domani una notte da Champions in casa del diavolo

La partita di domani sera contro il Milan è un’occasione da Champions League per la Fiorentina, contro un avversario che della Champions League ha fatto un simbolo riconosciuto e di riconoscimento nella propria storia e che, per questo e altro, martedì sera al Meazza ha un appuntamento speciale ospitando il Borussia Dortmund: Biraghi e compagni proveranno a sfruttare anche il peso dell’attesa in casa rossonera per aprirsi orizzonti di gloria. All'esame di un avversario che ha problemi in attacco per le molte assenze e che sta davanti solo di tre punti: possono essere tanti se la Fiorentina dovesse uscire sconfitta dal Meazza, ma al momento sono la porta d’ingresso per un sogno da trasformare in possibile obiettivo. Ci vuole una versione super di Fiorentina, chiaro. Come, ad esempio, è stata al Maradona di Napoli in un altro appuntamento molto simile: e quella vittoria, convincente e cercata, non a caso l’aveva già allora proiettata nella zona d’élite della classifica. Poi, c’è stata la mini striscia negativa composta da tre sconfitte di fila a ridimensionare un po’ tutto, però il successo contro il Bologna prima dello stop ha rilanciato la formazione di Italiano che domani sera se la va a giocare a Milano con prospettive nuove. E proprio il modo in cui ha conquistato i tre punti ai danni dei rossoblù di Motta introduce una nota di spicco che può spostare gli equilibri nella sfida di San Siro: sarà una Fiorentina che lascerà campo e spazio al Milan proprio com’è stato contro il Bologna, oppure si è trattato soltanto di un altro episodio sporadico e contingente, in scia a quanto era accaduto sulla stessa falsariga in precedenza anche a Udine, e tornerà ad essere dominante nel possesso e nel gioco? E’ soltanto uno degli elementi della più composita e omogenea strategia che sta accompagnando la Fiorentina verso Milano. Ma una cosa è già sicura: domani sarà il primo di trentaquattro giorni che possono indirizzare la storia di questa stagione e la squadra viola sa di avere un'occasione per inserirsi in maniera prepotente nella zona Champions. Sarebbe trampolino perfetto per la Conference League e per la Coppa Italia: soprattutto per scrivere definitivamente il copione delle ambizioni. Lo scrive Il Corriere dello Sport