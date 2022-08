Fiorentina, derby col pensiero al Twente. Ed in difesa spuntano nuovi nomi

Tuttosport scrive oggi della Fiorentina di mister Italiano, riportando alcuni spunti sulla formazione che il tecnico viola farà scendere in campo al Castellani contro l'Empoli. Confermatissimo Sottil dopo le prove magistrali contro Cremonese e Twente, mentre in attacco sarà staffetta tra Jovic e Cabral. Bonaventura sarà recuperato per domani, mentre Igor per giovedì in Olanda. Out invece Zurkowski, il quale è al centro dei desideri degli azzurri. Intanto per il mercato spuntano nuovi nomi in difesa dove, dopo le esitazioni di Quarta e Nastasic, la Fiorentina sta pensando ad un rinforzo. Il quotidiano elenca quattro possibili nomi: Kjaer, Acerbi, Faes e Cistana.