Le ultime dal CS: ecco chi può partire titolare ad Empoli

Bicchiere mezzo pieno per la Fiorentina in vista del prossimo impegno di campionato di domenica con l'Empoli. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, trapelano notizie incoraggianti dal centro sportivo per il derby con i toscani, che vogliono Bonaventura quasi totalmente recuperato, al contrario però di Zurkowski. Il primo ha svolto l'allenamento in gruppo oggi, Zurkowski invece è ancora alle prese con un problema alla caviglia che lo ha costretto ad un lavoro personalizzato. Sarà out a Empoli. Anche Igor sarà ancora fuori, e rientrerà in gruppo solo lunedì. La speranza è quella di averlo a disposizione giovedì prossimo in Olanda contro in Twente. Per quanto riguarda la formazione contro l'Empoli, comunque, Gollini in porta sembra in vantaggio su Terracciano, mentre davanti ci potrebbe essere l'esordio di Saponara e quello dal primo minuto di Ikonè, al momento in vantaggio su Kuoamè. Il centravanti probabilmente sarà Jovic. Non è da escludere, comunque, una staffetta a partita in corso con Cabral.