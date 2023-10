Fiorentina, da lunedì inizia la volata per la Champions

Tredici i punti, uno in più del Milan capolista, tre di Inter, Juventus e Roma, addirittura cinque del Napoli campione d'Italia in carica, battuto a domicilio con un 3-1 che non ammette repliche e discussioni due domeniche fa. È il bilancio della Fiorentina nelle partite dopo la prima sosta fino ad arrivare alla seconda attualmente in corso, con quattro vittorie e un pareggio(a Frosinone 1-1) ad impreziosire un cammino che forse nessuno si aspettava cosi esaltante e redditizio. Perché quando è iniziato, la squadra viola veniva dalla sconfitta pesante di San Siro contro l'Inter, talmente pesante e talmente salutare da essere il punto di riferimento per la ripartenza "Per chi era rimasto al Viola Park durante lo stop del campionato - ha detto Vincenzo Italiano nel post partita di Napoli - erano state due settimane da affrontare, costretti tutti a portarci dietro la sua lezione di Milano: il primo obiettivo che ci siamo prefissi era di non vivere più una situazione del genere". Detto, fatto: e ora Italiano e i suoi ci provano. Non sarà facile, anzi sarà piuttosto complicato, ma intanto il calendario proverà a dare una "mano" a Biraghi e compagni. Il blocco di partite che arriverà prima della sosta sarà di quattro gare in campionato, a differenza delle cinque della sosta scorsa, di cui 3 davanti ai propri tifosi: in fila Empoli, Juventus e Bologna con viaggio a Roma sulla sponda biancoceleste del Tevere, inserito nel mezzo tra il Derby toscano e la rivale/nemica di sempre. Forse il fattore campo non incide più come un tempo, ma intanto la formazione di Italiano si prende ben volentieri questo piccolo e significativo vantaggio del calendario. Non sfruttarlo sarebbe un peccato oltre che una colpa e questo non vuol dire che il bis sarà automatico, questo no, ma la Fiorentina ci riproverà forte di una consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie potenzialità che raramente aveva avuto nei tre anni di Italiano sulla panchina viola. Insomma, la terza sosta arriverà solo il 12 novembre, ma con 13 partite di campionato 4 di Conference, la Fiorentina conoscerà già un pezzetto del proprio destino. A riportarlo il Tirreno.