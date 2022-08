Fiorentina-Cremonese, prove di formazione. Subito Mandragora, sorpresa a destra?

Se la società lavora alacremente sul mercato per fare qualche ultimo regalo a Vincenzo Italiano, il tecnico, intanto, sta già perdendo il sonno per cercare di capire chi schierare all'esordio contro la Cremonese. E il Corriere dello Sport in edicola stamani fa il punto su quelli che dovrebbero essere gli 11 a scendere in campo contro i lombardi. Spazio a Terracciano fra i pali, che conosce molto bene dettami e richieste dell'allenatore, con Milenkovic ed Igor davanti a sé. Imprescindibile Biraghi sulla sinistra. Non si escludono però sorprese a destra. Dodò è un calciatore di livello assoluto ma è indietro con la condizione e Venuti ha avuto più di un problemino fisico durante il ritiro Viola. Possibile che sulla corsia destra si riveda, dunque, Benassi.

Il corso super accelerato di informazioni e movimenti in agenda è soprattutto a centrocampo, nella posizione del regista, perché Amrabat non ha ancora tempi e geometrie richiesti e per lo stesso motivo Mandragora continua ad essere l’alternativa al Nazionale marocchino. Che resta il candidato principale, ma il “ripasso” da qui a domenica è fondamentale perché fondamentale è il ruolo che occupa nel gioco di Italiano. Infine, l’attacco. Jovic davanti a Cabral è la conferma da ricercare e attesa, ma non meno importante nella lista delle cose da fare è l’individuazione dei due esterni per innescare proprio il centravanti serbo. E gli esterni, è noto, lo scorso anno hanno spesso rappresentato lo snodo decisivo tra una Fiorentina brillante e una Fiorentina in difficoltà.