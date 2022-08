Venuti: “Il mio KO dovuto a un versamento. Conference? Liberi mentalmente”

Consueta intervista giornaliera per un calciatore viola. Oggi è il turno di Lorenzo Venuti , tornato in campo per uno spezzone di partita ieri contro il Qatar . Queste le sue parole a margine dell'allenamento ai microfoni dei media presenti, tra i quali Violanews:

Favasuli - "Mi piace, si impegna moltissimo. Noi giocatori più esperti lo abbiamo preso sotto la nostra ala. In campo è uno tosto, ciò che serve ad un giovane per imporsi".

Sorteggio Conference - "Nessuno credo lo stesse vedendo in diretta. Siamo liberi mentalmente e pronti a tutto, d'altronde sappiamo che in Europa tutte le squadre sono forti".

Difficoltà a segnare - "Dobbiamo imparare a sbloccarla , capire che ogni occasione è vitale perché la partita si può complicare. Credo sarà qualcosa che si impara via via: Roma non è stata fatta in un giorno".