La Fiorentina – scrive La Nazione – ha accolto in modo positivo le parole di Nardella, ben venga l’idea di (ri)mettersi seduti per collaborare e individuare la soluzione giusta per costruire il nuovo stadio viola. Però – altro sentiment, una reazione informale – ci vorranno fatti, soluzioni e scadenze sicure per mettere a fuoco soluzioni percorribili in tempi certi e a costi ragionevoli. Come a Campi? Alt, dopodomani parlerà Rocco rispondendo – anche – a domande che gli sono state inviate via Whatsapp. L’unica certezza è che i tifosi solo al fianco di Commisso, felice assai di avere intercettato l’umore di Firenze. Nardella ha ammorbidito il clima e il tentativo è stato apprezzato dalla proprietà viola, la diplomazia ha temporaneamente ripreso possesso della scena ma nessuno può escludere nuove impuntature visto che i rapporti con l’amministrazione sono cambiati assai dopo periodi di autentica euforia.

Anche il Corriere Fiorentino scrive che, in casa viola, non sia dispiaciuta l’apertura di Nardella. Striscione compresa. Sabato parola a Rocco Commisso.

MA PER REPUBBLICA LE PAROLE DI NARDELLA HANNO STUPITO E PERPLESSO COMMISSO