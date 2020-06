Commisso, le parole di Nardella lo hanno perplesso e stupito. Campo di Marte? Rocco non vede apertura

Con un articolo dagli Stati Uniti, Repubblica Firenze racconte le sensazioni di Rocco Commisso dopo le tante dichiarazioni di ieri del sindaco Dario Nardella (LEGGILE QUI). “Perplesso e stupito” sono le parole scelte dal quotidiano per descrivere l’umore del patron viola che ha seguito tutto in tempo reale. Reazioni dettate anche dal cartello “Io sto con Rocco” esibito dal sindaco ma che secondo la proprietà viola non si è tradotto coi fatti. Oggi Nardella, archiviata la Mercafir, punto tutto sull’area Campo di Marte. Commisso non vede troppe apertura e punta Campa Bisenzio. Se Nardella è con lui, scrive il quotidiano, è il momento di dimostrarlo.