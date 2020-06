LIVE – Nardella: “Anche io sto con Rocco, mi batterò con la Soprintendenza. Stadi vergogna d’Italia”

Dario Nardella prende la parola da Palazzo Vecchio per affrontare il tema stadio, argomento tornato caldissimo negli ultimi giorni. Ecco le sue parole:

“Siamo molto impegnati e ci attendono mesi di grande sforzo, ma non ho voluto rinunciare a dire alcune cose definitive di persona. Non si è giocato, non abbiamo avuto modo di commentare nulla a parte il tema stadio. Io sono attento a non fare dichiarazioni inutili, mi piace parlare coi fatti. Ho letto alcune ricostruzioni che non sono veritiere, e dunque vi dirò cosa penso di fare per il futuro e per il bene di Firenze.

Anche io sto con Rocco, da un anno, fin dal primo giorno al Franchi insieme a lui. Ho sempre sostenuto con sincerità e convinzione l’operato di Commisso. Mi associo a chi ha messo gli striscioni, lo faremo anche noi qui a Palazzo Vecchio. Anche oggi, io sto con Rocco. Ho per lui e la sua famiglia il massimo rispetto, anche per Giuseppe Barone, col quale non ho mai smesso di essere in contatto, anche nelle ultime ore. Col Presidente ci siamo sentiti diverse volte per telefono, e lo aspetto a Firenze a braccia aperte il prima possibile. Ho voglia di salutarlo e di abbracciarlo, e come sempre parleremo di idee, progetti e quant’altro.

Il dibattito sullo stadio risale a ben 51 anni fa e io dalla mia elezione nel 2014 ho sempre lavorato pancia a terra per questo obiettivo, senza fermarmi. E nell’anno precedente mi sono impegnato per una legge che potesse semplificare gli interventi sugli stadi, legge che porta il mio nome. Nel 2015 approvammo la dichiarazione d’interesse pubblico per lo stadio, e ci mettemmo in moto con i Della Valle per il nuovo impianto. Siamo andati avanti per 4 anni, poi con l’arrivo della nuova proprietà sono cambiate delle cose, ma abbiamo continuato.

Nessuno, in 10 mesi, ha fatto tante cose quante ne abbiamo fatte noi, dalla variante al bando pubblico. La vicenda della Mercafir è andata, e adesso si va avanti. E non è stato tempo perso, perché la variante servirà comunque per il nuovo polo della Mercafir; su questo voglio rassicurare le imprese, noi andiamo avanti sull’impegno preso per il mercato. I sindaci devono applicare le leggi, di qualunque Comune. Io ho fatto solo questo:non posso stabilire io i prezzi di un’area o i costi della relativa urbanizzazione. Purtroppo siamo anche noi vittime di una burocrazia che ci vincola su qualsiasi decisione. Non ho nessun tipo di rimorso o remora nei confronti del lavoro che ho fatto, né puntualizzazioni da fare a Commisso e alla proprietà.

La proprietà della Fiorentina ha la libertà di valutare qualunque ipotesi e di presentare qualsiasi progetto, io non lo contesterò mai. E io non ho nessuna irritazione, gelosia o invidia per altri Comuni che vogliano proporsi per la realizzazione del nuovo impianto. Sono tranquillo e continuerò con tranquillità, seppur con la priorità di lavorare da sindaco per la mia città, per Firenze e per la Fiorentina. Se la proprietà vorrà tenere lo stadio a Firenze, io sarò sempre pronto a fare il possibile, a cominciare dal Franchi e dalla cittadella di Campo di Marte, con riqualificazione di tutta l’area (cosa che è nel mio programma di mandato fin dall’inizio, come obiettivo). Andrò avanti nei confronti di Soprintendenza, Beni Culturali, Governo e Parlamento: nessuno si può permettere di abbandonare uno stadio come il Franchi perché considerato un monumento, a prescindere dalle libere decisioni della proprietà.

A proposito della questione degli stadi: non c’è un problema a Firenze, ma in Italia, ed è una vergogna internazionale che non solo non si riescano a fare stadi nuovi, ma che sia pure complicato ripensare quelli vecchi. Gli unici casi sono stati possibili riedificando sugli impianti precedenti (Juventus, Udinese, Atalanta, ndr). Non è un caso, e io trovo assurda la quantità di vincoli sugli stadi italiani storici che sono slegati dalla fruizione pubblica. E lo dico da persona che ha studiato e insegnato la materia. Gli enti pubblici devono favorire la fruizione dei beni culturali: è un obbligo, non una facoltà. Lo dice la Legge. Una cosa è un acquedotto romano, un’altra è uno stadio in cemento armato, progettato per fare sport. Concludo trasmettendo la serenità con la quale continueremo a lavorare da qui ai prossimi anni.

Nella delibera approvata è specificato che la regola si può derogare in caso di connessione con la realizzazione di opere di interesse pubblico. Nel caso dello stadio, è possibile realizzare strutture di compensazione, ivi compresi gli alberghi, che altrimenti non sarebbe possibile edificare.

