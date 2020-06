Anche il Fatto Quotidiano si occupa della vicenda dello stadio di Firenze. L’articolo si intitola “Fiorentina, il presidente dei viola rompe la tregua con Carrai: nuovo stadio dove si prepara la nuova pista dell’aeroporto” e all’interno si raccontano gli ultimi sviluppi. Questo un breve stralcio:

È il paradosso delle due grandi opere volute dall’ex sindaco Matteo Renzi per far tornare grande Firenze. Da una parte la nuova pista dell’aeroporto di Peretola, dall’altra lo stadio della Fiorentina. Dal 2008 in poi i due progetti sono andati avanti parallelamente e il successore di Renzi, Dario Nardella, ne ha raccolto il testimone perorando entrambe le cause. Fino ad oggi, quando la decisione del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso di costruire il nuovo stadio fuori città, a Campi Bisenzio, ha cambiato tutto. Adesso le due opere sarebbero incompatibili: o l’una o l’altra. Se la Fiorentina andrà avanti con il progetto, Toscana Aeroporti ha già annunciato una “guerra legale” con la società perché “l’investimento sull’aeroporto viene prima”.