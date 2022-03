Fiorentina, con l’Inter un conto in sospeso. A San Siro per sognare l’impresa

Se la storia insegna e la memoria anche, quella dello scorso 21 settembre resta probabilmente la più grande “impresa e metà” della Fiorentina in questa stagione: strepitoso il primo tempo contro l’Inter (strapotere viola e gol di Sottil),...

Se la storia insegna e la memoria anche, quella dello scorso 21 settembre resta probabilmente la più grande “impresa e metà” della Fiorentina in questa stagione: strepitoso il primo tempo contro l’Inter (strapotere viola e gol di Sottil), poi la cinica rimonta nerazzurra e l’espulsione di Gonzalez al 78’. Una partita dominata, scrive La Nazione, e poi in salita, anche se alla fine tutti gli indicatori premiarono la squadra di Italiano, prima nel possesso palla, tiri in porta, precisione nei passaggi. Ma non nel numero dei gol, uno contro tre.