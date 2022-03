Umiltà, ma paura di nessuno: credici Fiorentina

Alle 18 l'esame Inter per la Fiorentina

"Umiltà ma consapevolezza dei propri mezzi. Rispetto per la classifica ma paura di nessuno, perché il miglioramento iniziato in estate a Moena sta dando i frutti sperati e in questo finale di stagione può regalare ancora un traguardo europeo che manca da tantissimo tempo. La Fiorentina di scena a San Siro contro l’Inter ( ore 18) è pronta a immergersi nell’ultimo segmento di campionato con la voglia di non lasciare nulla al caso, di provarci fino in fondo e di regalarsi un grande risultato contro una big per lanciarsi definitivamente nella rincorsa all’Europa. La ricetta di Italiano alla vigilia è semplice, un mix di coscienza dei propri meriti e un invito a non distrarsi mai perché gli episodi con le grandi squadre possono punirti oltre i tuoi errori".