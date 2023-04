Fiorentina, con la Cremonese è l’appuntamento dell’anno. Primo passo verso Roma

Per muovere il primo passo verso Roma. Per dare corpo al sogno, e tornare a respirare l’aria del grande calcio. Per se stessa, per i circa 4mila tifosi che le saranno al fianco, e per tutti i fiorentini che spingeranno da casa

Redazione VN

Semifinale d'andata di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. Il Corriere Fiorentino, con l'articolo dal titolo "Un passo verso Roma", presenta così la sfida dello stadio "Zini":

"Per muovere il primo passo verso Roma. Per dare corpo al sogno, e tornare a respirare l’aria del grande calcio. Per se stessa, per i circa 4mila tifosi che le saranno al fianco, e per tutti i fiorentini che spingeranno da casa. Per tutto questo, e per rinnovare la propria storia, la Fiorentina stasera a Cremona giocherà il primo atto della semifinale di Coppa Italia. Nella testa (appunto) un solo obiettivo: l’Olimpico. Inutile girarci tanto attorno. È l’appuntamento dell’anno (almeno fino ad ora) e, per allenatore e giocatori, è diventata una specie di ossessione. Vogliono la finale. Di più. Vogliono riportare a Firenze un trofeo.

Italiano è carico: "È un grandissimo orgoglio aver raggiunto ancora una volta questo traguardo, purtroppo l’anno scorso non siamo riusciti ad andare oltre, ma stavolta vogliamo farcela". La differenza, rispetto a dodici mesi fa quando i viola vennero eliminati dalla Juventus, è che la Fiorentina si presenta all’appuntamento da (grande) favorita. Ruolo obbligato visti i valori in campo, ma tremendamente pericoloso. Il mister lo sa, e per questo ha alzato al massimo il livello di guardia. "La partita di campionato non conta, è acqua passata e sicuramente loro come noi faranno di tutto per raggiungere il sogno della finale".

Guai insomma a pensare che blasone, qualità e stato di forma possano bastare per portare a casa la qualificazione. Certo, meglio arrivarci in un momento d’oro come questo, con 8 vittorie di fila tra campionato e coppe, 9 nelle ultime 10 partite, e un entusiasmo che ha messo nelle gambe e nella testa dei giocatori un turbo".