Fiorentina con il ricordo dell’andata: troppa sofferenza, serve continuità

"È una questione di mentalità ed è il mio cruccio più grande. Quando alterni prestazioni straordinarie ad altre più superficiali la lettura è semplice". Queste le parole di Vincenzo Italiano prima della gara contro il Maccabi Haifa, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Il riferimento, ovviamente, alla fase difensiva. Scricchiolante contro gli israeliani, perfetta contro Lukaku e Dybala. Dal punto di vista fisico la Fiorentina sta meglio. Basti pensare a Nico Gonzalez e Arthur, a Martinez Quarta o allo stesso Bonaventura che, dopo un periodo difficile, sembra tornato sui livelli di inizio stagione. E se i primi due oggi potrebbero partire comunque dalla panchina (c’è l’Atalanta sullo sfondo) Martinez Quarta e Bonaventura (squalificato in campionato) saranno della gara. Un match nel quale qualche rotazione sarà inevitabile, con Nzola che per esempio potrebbe avere un’altra occasione mentre in difesa (con Milenkovic squalificato e Ranieri chiamato agli straordinari) Faraoni dovrebbe concedere un turno di riposo a Kayode. Perché è vero, bisogna affrontare una gara alla volta, ma visto che l’obiettivo è provare a «vincere», non si possono non gestire le forze. [LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]