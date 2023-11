Fiorentina come un film muto. E le facce di Italiano dicono tutto

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'atteggiamento della Fiorentina. Raggiunto il primo obiettivo (sbloccare partita e centravanti) la Fiorentina ha decisamente abbassato ritmi, intensità e attenzione. E così, a parte un paio di occasioni per il Cukaricki, il primo tempo è filato via liscio come l’olio e divertente quanto un film muto. Come se i viola si fossero adeguati alla mediocrità dell’avversario. Un atteggiamento non esattamente gradito da Italiano e le sue espressioni (a dir poco perplesse) lo spiegavano meglio di qualsiasi altra considerazione.