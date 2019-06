Fiorentina, cinque nomi da cui ripartire. E occhio a Under…

Pezzella, Milenkovic, Lafont, Benassi, Chiesa. Questi sono i giocatori da cui ripartirà la Fiorentina per la prossima stagione. L’idea di Montella è di puntare su un 4-3-3 che possa diventare un offensivo 3-4-3, scrive La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, secondo cui i nomi che piacciono sono più o meno i soliti già letti negli scorsi giorni: Bennacer confermato primo colpo, ma anche Duncan e Borja Valero, se lo spagnolo accetterà di spalmare i tre milioni di stipendio su due anni di contratto. E con la Roma resta in piedi lo scambio tra Veretout ed El Shaarawy, con Under alternativa/sogno.

