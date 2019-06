Accelerata Bennacer: si vuole evitare un Traoré-bis

“Fiorentina ed Empoli vanno di fretta”. Così La Nazione esordisce stamani sull’affare Bennacer, che si potrebbe chiudere nelle prossime ore. Potrebbe essere il franco-algerino il primo innesto viola. I motivi dell’accelerata sono due: il primo è la qualità del calciatore, che ha tutte le caratteristiche per essere considerato il perno del centrocampo che ha in mente Montella. Il secondo la “scottatura” Traoré, una sfumatura non da poco. C’è voglia di mettersi alle spalle l’ultima scivolosa incomprensione e far tornare il sereno nei rapporti tra i club. Il costo dell’operazione è sui 12 milioni, l’ok definitivo lo metterà Commisso al suo arrivo a Firenze.