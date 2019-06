Tutti in fila per Veretout, ma non si escludono colpi di scena. La situazione

Vi abbiamo parlato ieri di un’accelerata della Roma su Jordan Veretout, ormai principale pedina di scambio nelle trattative della Fiorentina. Questa mattina il Corriere Dello Sport prova a fare il punto della situazione sul centrocampista francese: i giallorossi sono in vantaggio sulla concorrenza per regalare a Fonseca il primo colpo già in ritiro. Per questo è in programma lunedì un incontro con l’agente del ragazzo Mario Giuffredi: sul piatto un’offerta da 20 milioni per la Fiorentina, che però ne chiede almeno 25. Nell’operazione potrebbe essere incluso il cartellino di Rick Karsdorp.

Napoli e Milan restano più defilate: gli azzurri stanno definendo il colpo Manolas, ma qualora cedessero anche Diawara avrebbero soldi e posto per tentare anche l’opzione Veretout. I rossoneri, invece, hanno fin qui presentato offerte ritenute insufficienti.