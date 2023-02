Fiorentina, ci sei ricascata: Cabral salva la faccia

Alla Fiorentina per risolvere i suoi problemi non serve l'allenamento, ma un lettino di psicoanalisi. Quattro reti e dominio totale contro il Braga e tre giorni dopo pareggio in casa contro l'Empoli. È davvero difficile capire cosa abbia in testa questa squadra. Certo le difese non solo le stesse, ma non si può spiegare una differenza del genere solo a causa della consistenza di esse. Stavolta non c'entra il turnover, visto che i cambi sono stati soltanto tre rispetto alla sfida di coppa. Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina in campionato e soprattutto in casa ha un ritmo da retrocessione, cosa impensabile visto che nella passata stagione il fattore Franchi aveva portato un gran numero di punti.