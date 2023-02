QS: “Qual è la vera Fiorentina? Italiano non ha continuità, ma trova Cabral”

La Fiorentina pareggia 1 a 1 al Franchi contro l'Empoli. Un'altra partita dove la squadra di Italiano si trova a rincorrere, recuperare, senza però trovare il guizzo per portare a casa la vittoria. La Nazione analizza così il match di ieri, che rimetti tutto il mondo viola con i piedi per terra dopo il 4 a 0 di Braga. La squadra di Italiano gioca, ma un errore di Amrabat regala il vantaggio all'Empoli. Nonostante ciò, la squadra crea, ma come sempre non concretizza. Quarta sfiora più volte il gol, Barak viene fermato dal fuorigioco e Ikonè sciupa più occasioni. Tocca a Cabral, entrato al posto di Jovic, risolvere il match. Il brasiliano mette in rete un pallone crossato da Dodò. La sensazione poi, è che questa Fiorentina possa trovare il vantaggio da un momento all'0altro, ma così non accade. La partita finisce uno a uno, la continuità non c'è, ma Italiano trova un bel Cabral.