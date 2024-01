Fiorentina, chi oltre a Ngonge? Intanto si tenta il miracolo con Nico Gonzalez

Entra nel vivo il mercato della Fiorentina. Se il club viola dovesse arrivare alla cessione di Brekalo e di Ikonè è chiaro che gli esterni in arrivo saranno due. Chi oltre a Ngonge? Beste e Stengs, come del resto Karlsson sono obiettivi sensibili, ma occhio alla possibilità di inserirsi sul futuro di Insigne. Occhio però, perché il primo colpo di gennaio per la Fiorentina e soprattutto per Italiano potrebbe essere Nico Gonzalez disponibile per la Supercoppa in Arabia. Il giocatore sta tentando un recupero miracoloso e le prime sensazioni in vista del match contro il Napoli, a Riyad, il 18 gennaio sembrano incoraggianti. Lo riporta La Nazione.