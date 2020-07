Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla delle preoccupazioni di Rocco Commisso, più concentrato sulle questioni extra-campo che a quelle relative al rettangolo verde. Le difficoltà riguardano la successione di Iachini alla panchina viola, poiché la Fiorentina cercherebbe un allenatore di respiro e ambizioni (e stile di gioco) europee. Il problema, riporta il quotidiano, è che i top player non sarebbero attratti dall’attuale progetto viola. Un ostacolo, unito al fatto che la società viola sembra già in grave ritardo per quanto riguarda la pianificazione della nuova stagione.

