Fiorentina, c’è da rialzarsi subito: mercoledì a Firenze arriva la Dea

Giusto il tempo di festeggiare la Pasqua che da domani partirà l’assalto alla Coppa Italia, in un aprile pieno di impegni e di partite decisive per la stagione. Mercoledì al Franchi venduti già più di quindicimila biglietti - arriva l’Atalanta di Gasperini per la semifinale di andata di coppa. Una partita da sempre sentita, un remake della semifinale della stagione 2018-2019, l’ultima della gestione Della Valle. Anche allora si giocò l’andata a Firenze e il ritorno a Bergamo, 3-3 e 3-1 con i nerazzurri che centrarono l’accesso alla finale di Roma poi persa. Questa volta invece Italiano sogna lo sgambetto e la seconda finale consecutiva: battere l’Atalanta significherebbe poi garantirsi anche per la prossima stagione la partecipazione alla Supercoppa italiana, che si terrà anche nel 2025 a gennaio in Arabia Saudita a Riyadh con il format della final four. Dopo l’Atalanta, la Fiorentina affronterà poi domenica prossima la Juventus a Torino, sfida che non ha bisogno di aggettivi, per poi rigettarsi nel cammino in Conference. L’andata dei quarti di finale sarà in Repubblica Ceca, a Plzen, giovedì 11 aprile, il ritorno una settimana dopo al Franchi, giovedì 18 aprile. Entrambe le partite si giocheranno alle 18.45. Nel mezzo, per la 32 ª giornata di Serie A i viola ospiteranno, lunedì 15 aprile alle 18.30, il Genoa di Gilardino, tecnico attenzionato per il post Italiano e grande ex della sfida.