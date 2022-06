Fiorentina, campagna abbonamenti: finalmente si riparte. Le ultime

Con l'inizio della nuova stagione tornerà anche la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per i tifosi della Fiorentina

La Nazione si occupa della campagna abbonamenti della Fiorentina. Con l'inizio anticipato del campionato, dovranno necessariamente essere anticipati i tempi. Tutte le indicazioni in merito dovranno essere diffuse da qui a poche settimane, con un'attenzione particolare al mese di luglio. Quando la squadra sarà impegnata nel ritiro di Moena e, complici le prime amichevoli, crescerà l'attesa per l'inizio della nuova stagione. Il club viola - chiosa il quotidiano - diffonderà a breve i primi annunci per l'inizio della campagna.