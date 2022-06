Serie A 2022-23 – Ben 90 gare verranno disputate con il “mercato” aperto!

Nel corso del prossimo campionato di Serie A verrà stabilito il record del maggior numero di partite disputate durante le sessioni di calciomercato aperte

Durante il campionato di Serie A 2022-23 ben 9 giornate (cioé un quarto dell'intero torneo) saranno disputate con le sessioni di calciomercato "aperte" (4 ad agosto e 5 a gennaio, più altre gare di Coppa Italia), con la possibilità, quindi, di vedere giocatori cambiare casacca poco prima o poco dopo uno dei nove impegni previsti dal calendario del prossimo campionato . Questa (assurda) situazione, figlia di un "calcio moderno" sempre più lontano dalle logiche sportive che lo hanno connotato nel corso dei decenni scorsi, si verificherà per la prima volta in assoluto in Serie A e, visto il cospicuo numero di gare disputate con le trattative aperte (90 gare per l'esattezza, più 8 di Coppa Italia), potrebbe, inevitabilmente, incidere anche pesantemente sull'andamento del campionato stesso -> LEGGI TUTTE LE DATE DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE A