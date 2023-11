Fiorentina-Bologna, la probabile formazione: dubbio Milenkovic. E Mandragora?

Fiorentina-Bologna, un vero derby per l'Europa. La Squadra di Italiano si appresta a scendere in campo contro quella di Thiago Motta alla ricerca di tre punti fondamentali per ripartire, dopo tre sconfitte consecutive. La formazione lascia pochi dubbi: Terracciano in porta. Parisi a destra, con Milenkovic e Ranieri in ballottaggio, Martine Quarta e Biraghi a sinistra. Nel mezzo pronto Arthur con Duncan, anche se Mandragora spera ancora in un posto da titolare. In attacco le scelte dovrebbero essere queste: Bonaventura sulla trequarti, Nico Gonzalez a destra e Brekalo a sinistra. Davanti Nzola. Asseenti Lucas Beltran e Kayode.