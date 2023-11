Fiorentina-Bologna: il derby dell’Appennino che sa di spareggio

La Nazione riporta oggi un approfondimento su Fiorentina-Bologna, sottolineando come quest'anno il derby dell’Appennino valga qualcosa in più del solito. La sfida di domani pomeriggio ha un retrogusto europeo che mancava da tempo. Uno spareggio? Forse, anche se a metà novembre è fin troppo presto per escludere qualcuno dalla corsa all’Europa. È vero anche, però, che chi vince fa un bel balzo in avanti, e dall'altro lato il rischio di vedersi scappare le altre è concreto. Obiettivo non spezzare la classifica e tenere a portata di mano più squadre possibili, anche perché rincorrere è difficile con i tanti impegni che ha la Fiorentina. Derby che è anche un confronto importante tra le due proprietà. I rapporti sono eccellenti, prova ne è la visita privata al Viola Park di qualche settimana fa, con Rocco Commisso e Joe Barone che hanno accolto Joey Saputo e Claudio Fenucci. Nel corso dell’estate si è parlato molto anche di possibili affari di mercato. Da Orsolini a Dominguez, alla fine non se ne è fatto di niente. Il conto degli affari è fermo a uno: Erick Pulgar. Era il primo mercato dell’era Commisso, Pradè e Barone decisero di pagare la clausola rescissoria pari a 10 milioni per portare a Firenze il regista cileno.