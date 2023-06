Fiorentina-Bologna, che affari: Orsolini per salvare Dominguez. Cambiaso c’è

“Non va dimenticato Nicolas Dominguez: ma il Bologna farà di tutto per tenerlo sacrificando Barrow e Orsolini (in viola?)”. Così la Gazzetta dello Sport apre ad un possibile scenario che vede la Fiorentina in contatto con il Bologna...

"Non va dimenticato Nicolas Dominguez: ma il Bologna farà di tutto per tenerlo sacrificando Barrow e Orsolini (in viola?)". Così la Gazzetta dello Sportapre ad un possibile scenario che vede la Fiorentina in contatto con il Bologna per diversi giocatori. Sappiamo come Italiano segua con interesse Dominguez, ma l'arrivo di Orsolinipotrebbe accontentare i viola. Intanto, la Fiorentina continua a sondare la pista Cambiaso. Motta vorrebbe tenerlo con se, ma di mezzo c'è la Juventus. Un affare da valutare ma che si potrebbe concretizzare in seguito.