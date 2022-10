Fiorentina avanti in Conference: ultima del girone decisiva per il primato

Adesso è ufficiale, la Fiorentina ha la certezza che l’avventura in Conference League proseguirà anche nel 2023. Grazie alla vittoria di ieri sera per 2-1 contro il Basaksehir, firmata dalla doppietta di Luka Jovic. Rimane solo da capire - scrive il Corriere dello Sport - se dopo la sfida di settimana prossima a Riga l'Europa riprenderà da febbraio o marzo, ovvero sia direttamente dagli ottavi di finale o attraverso il playoff contro una delle retrocesse dall'Europa League. Tutto dipenderà dalla trasferta contro il Riga. dove i viola dovranno vincere e sperare che il Basaksehir non faccia altrettanto con gli Hearts.