Fiorentina, missione (quasi) compiuta: adesso subito testa al campionato

Missione (quasi) compiuta. Doveva vincere, la Fiorentina, e ha vinto. Doveva mettere in banca la qualificazione, e l’ha fatto - commenta il Corriere Fiorentino. Per il primo posto invece, il 2-1 non basta. Certo, tutto può succedere, ma superare il Basaksehir nell’ultimo turno somiglia parecchio ad un’utopia. Prendersi il risultato, l’obiettivo raggiunto e pensare, ora, a sistemare la classifica in campionato. Come previsto, Italiano è andato sul sicuro. Avanti col 4-3-3 allora (misto 4-2-3-1), con un paio di novità rispetto alle attese. In difesa per esempio ha riposato Biraghi (al suo posto Terzic) e non Dodò. E poi il tridente dove, con Kouame e Jovic, si è rivisto Saponara. Confermato invece il centrocampo, con Barak e Mandragora ai lati di Amrabat. A saltare agli occhi però, è stato soprattutto il cambio di atteggiamento. Pur essendo chiamata ad attaccare, la Fiorentina è parsa un po’ più attenta. Certo, quando si creavano le condizioni partiva col pressing ultra offensivo ma non c’era la voglia, ossessiva, di alzare il baricentro sempre e comunque.