Fiorentina avanti col brivido: ci pensa Antonin d’Europa

"Il brivido la Fiorentina lo regala sempre. Anche in questa partita dominata, con un andamento lento nel primo tempo e con più convinzione nel secondo, è riuscita a dare un briciolo di speranza nel finale con l’unico tiro in porta di tutta la gara a un Maccabi Haifa molto più timido e tenero che all’andata. Ma tant’è, obiettivo quarti centrato grazie alla vittoria dell’andata e all’Antonin d’Europa. Gol decisivo nel campo neutro di Budapest e gol del vantaggio qui prima della solita distrazione difensiva e il pari di Khalili. Non si può dire che Barak non colga l’attimo: è già il terzo gol in questa Conference, l’unico palcoscenico che Italiano (ieri in tribuna per squalifica) gli permetta di calcare con una certa continuità, dati l’indispensabilità di Bonaventura e lo sbocciare di Beltran come trequartista. Il ceco ha contributo, brivido finale a parte, a formare una partita a senso unico. Il Maccabi stavolta non ha fatto paura, con la gentile collaborazione del tecnico Dego che ha lasciato fuori alcuni dei migliori, come Kinda e Khalaili, col chiaro intento di difendersi e tentare il colpaccio nel finale. Ma il progetto non è riuscito, perché il pareggio è stato davvero un episodio isolato".