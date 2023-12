Fiorentina attenta, Dybala contro di te è una sentenza

La Fiorentina soffre un giocatore viola in particolare. Un motivo in più per Dybala di scatenarsi contro la viola. Esattamente come un anno fa. Nell’ultimo precedente infatti Paulo ha messo in scena un vero e proprio show: vittoria per 2-0 con la sua doppietta propiziata dai due assist di Abraham. Un gol prima dell’intervallo, il secondo invece a chiudere i giochi a otto dalla fine. I primi gol in campionato nel 2023 da campione del Mondo e che hanno lanciato la squadra in una serie di sette risultati utili in otto partite di Serie A. Adesso Dybala spera di ripetersi contro la Fiorentina, di nuovo all’Olimpico dopo aver saltato la sfida di ritorno per infortunio. Un nuovo match contro la viola, una nuova occasione per essere decisivo in quello che adesso è un big match a tutti gli effetti e che - in caso negativo per la Roma - porterebbe la squadra di Italiano al quarto posto, superando proprio il gruppo di Mou. Lo riporta il Corriere dello Sport.