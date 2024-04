Fiorentina, ancora Kean? L’attaccante azzurro rimane un obiettivo

Sempre Kean, ancora Kean. La Fiorentina sembrerebbe interessata ancora a Moise Kean. Dopo il serrato corteggiamento di questo gennaio, il giocatore è volato in Spagna, in particolare all'Atletico Madrid, dove non ha superato le visite mediche. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'attaccante a giugno lascerà la Juventus e per questo motivo molti club sarebbero interessati. Tra questi ci sarebbe anche la Fiorentina di Rocco Commisso. Tutto dipenderà dalle mosse della Juventus. In caso di arrivo di Alvaro Morata, la Fiorentina potrebbe sfruttare lo scenario favorevole per arrivare all'ex Verona.